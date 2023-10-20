В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7

На юге Ирана в 22:43 19 октября произошло землетрясение магнитудой 4,7. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на данные, опубликованные Европейско-средиземноморским сейсмологическим центром.

Эпицентр находился в 46 км к западу от города Шираз. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.