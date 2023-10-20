Ким Чен Ын сообщил Лаврову о намерении осуществить все достигнутые с Путиным соглашения

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили «инициативное реагирование Пхеньяна и Москвы на сложную региональную и международную обстановку на основе стратегического взаимного доверия». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«В беседе товарищ Ким Чен Ын и Сергей Лавров обсудили и сошлись во мнении относительно представляющих взаимный интерес важнейших вопросов», - сообщает ЦТАК.

18 октября Сергел Лавров с двухдневным визитом посетил Северную Корею. Согласно сообщению, встреча Сергея Лаврова и Ким Чен Ына прошла в дружеской и теплой атмосфере.

Кроме того, сообщается, что «Ким Чен Ын выразил незыблемое намерение партии и правительства республики полноценно реализовать договоренности, достигнутые на корейско-российском саммите, чтобы выстроить стабильные на долгие времена и устремленные в будущее корейско-российские отношения. На основе чего улучшить благосостояние народов двух стран и мощно стимулировать дело построения сильного государства».

С 12 по 17 сентября лидер Северной Кореи посетил Россию. 13 сентября он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на космодроме «Восточный». В ходе поездки лидер ДРК посетил авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, аэропорт Кневичи, фрегат «Маршал Шапошников». Также он посмотрел балет «Спящая красавица», посетил Дальневосточный федеральный университет, океанариум и завод кормового и пищевого сырья.