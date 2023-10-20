Авиакомпания Шри-Ланки «FitsAir» запустила рейс Коломбо-Ереван-Коломбо

Авиакомпания «FitsAir» с 20 октября начала полеты по маршруту Коломбо-Ереван-Коломбо. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение международного аэропорта «Звартноц».

Рейсы будут выполняться с периодичностью раз в 9 дней.

«По вопросам наличия авиабилетов, их приобретения и других подробностей обращайтесь в местные турфирмы. Поздравляем наших партнеров и желаем им безопасных полетов!», - говорится в сообщении.