Страны СНГ намерены продолжить сотрудничество в сфере продовольственной безопасности

Представители стран СНГ выразили готовность к тесному сотрудничеству по обеспечению продовольственной безопасности на территории объединения. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам прошедшей в Астане министерской конференции СНГ по вопросам сотрудничества в сфере продовольственной безопасности.

«В рамках министерской конференции было подписано коммюнике, в котором стороны подтвердили приверженность тесному взаимодействию и сотрудничеству по обеспечению продовольственной безопасности в странах СНГ», - приводит слова заместителя министра сельского хозяйства Казахстана Ербола Тасжурекова ТАСС.

По словам замминистра, при Исполкоме СНГ создан оперативный штаб, в рамках которого будет осуществляться работа по решению вопросов, связанных с продовольственной безопасностью.

«В ходе конференции мы обсудили проблемные вопросы и актуальные вызовы. Это обмен опытом, технологиями, создание совместных проектов и совместный выход на внешние рынки», - отметил Тасжуреков.