Премьер-министр Литвы посетила штаб наблюдательной миссии ЕС в Армении

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетила штаб наблюдательной миссии Евросоюза в Армении, расположенный в городе Ехегнадзор. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в микроблоге наблюдательной миссии ЕС в Армении в X.

«Сегодня руководитель наблюдательной миссии Европейского Союза в Армении Маркус Риттер в штаб-квартире в Ехегнадзоре принял премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните. Премьер-министра сопровождали министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян и замминистра иностранных дел Паруйр Ованнисян», - говорится в сообщении.