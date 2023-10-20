ФФА распространила сообщение о стоимости билетов на встречу Армения-Уэльс

Федерация футбола Армении распространила сообщение относительно стоимости билетов на матч Армения-Уэльс.

«Арменпресс» передает сообщение ФФА:

«За два месяца до встречи Армения-Хорватия, состоявшейся 11 сентября, ФФА начала онлайн-продажу билетов на эту встречу, которая сопровождалась неожиданными проявлениями. Сначала билеты были распроданы всего за несколько часов, а затем часть из них оказалась на черном рынке и была перепродана по гораздо более высоким ценам. Технические проблемы возникли и в связи с продажей из касс. Множество истинных болельщиков осталось без билетов. Все это заставило ФФА пересмотреть подходы и предпринять шаги по выходу из сложившейся ситуации.

На предстоящую игру с Уэльсом установлены новые цены на билеты, которые были восприняты как «повышенные», хотя на самом деле они подорожали лишь частично. Во-первых, сохранилась минимальная цена билета в 1000 драмов, и даже в этом году были матчи, когда минимальная цена билета вдвое превышала минимальную цену билета на матч с Уэльсом. Самые дешевые билеты на матч с Турцией стоили 2000 драмов. А самые дешевые билеты на матч Армения-Германия, который прошел в ноябре 2021 года, - 3000 драмов, но о повышении стоимости билетов тогда никто не говорил.

При этом ФФА установила разные скидки для разных групп болельщиков, которые смогут купить билеты по сниженным ценам. Существуют и другие текущие программы, направленные на регулирование доступа на стадион для социально незащищенных слоев населения. Следует отметить, что ФФА распределяет по 100 билетов на каждый матч разным группам бенефициаров, а билеты фан-клубам продаются по вдвое низкой цене, если только речь не идет о самых дешевых билетах.

Учитывая, что большая часть билетов на матч Армения-Уэльс уже распродана, и продажа шла в обычном режиме, можно смело утверждать, что новая ценовая политика оправдана и, скорее всего, будет применима и к следующим матчам сборной. Тем не менее, ФФА собирается обсудить вопрос цен на билеты на матчи следующего года с членами Комитета бенефициаров ФФА, которые представят предложения по ценовой политике билетов.

Подчеркиваем, что информация, циркулирующая в социальных сетях о билетах стоимостью в 20 000, не соответствует действительности, поскольку данная стоимость билетов была установлена ​​для болельщиков сборной Уэльса, а также партнеров/спонсоров ФФА.

Можно констатировать, что, по большому счету, недовольны некоторым повышением цен на билеты матча Армения-Уэльс в первую очередь перекупщики. ФФА не имеет каких-либо полномочий для осуществления действий, связанных с оказавшимися на черном рынке билетами. Но мы считаем, что новой ценовой политикой удалось, как минимум, способствовать снижению этого порочного явления, о чем свидетельствует резкое сокращение количества объявлений о продаже билетов на черном рынке.

Конечно, среди недовольных лиц есть и истинные футбольные болельщики. Уверяем, что ни один болельщик не пострадает от такой политики, учитывая, что самые дорогие билеты распродаются быстрее всех, а билеты стоимостью в 1000 драмов по состоянию на 20 октября все еще доступны.

Что касается суммы, вырученной от продажи билетов на матч Армения-Уэльс, сообщаем, что доходы от продажи билетов по более высокой цене будут направлены на нужды детей, вынужденных покинуть Арцах и играющих в футбол, а также на программу ФФА «Play for integrity» для беженцев и вынужденных переселенцев».