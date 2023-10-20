Каждый ученик должен выходить из школы сильным в интеллектуальном, психологическом и физическом плане: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян посетил базовые школы №6 и №111 Еревана и ознакомился проведенными ремонтными работами. Премьер-министра сопровождали мэр Еревана Тигран Авинян, министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян и другие.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, новое здание ереванской базовой школы №6 построено по заказу Фонда территориального развития Армении. Строительство началось в 2020 году и завершилось в августе 2023 года. Школа построена в рамках проекта повышения сейсмической безопасности при поддержке Азиатского банка развития. Также были проведены работы по благоустройству, озеленению и асфальтированию. Общая стоимость работ составила 1 млрд 166,7 млн драмов. В настоящее время в школе обучаются 780 учеников. Школа оснащена необходимым имуществом и техническим оборудованием.

Премьер-министр поздравил присутствующих с открытием школы и отметил: “Прежде всего, я хочу поздравить всех вас с возвращением, потому что знаю, что вы все долго ждали этого, и я рад этому важному событию. Почему мы придаем такое большое значение школе, школьному строительству? Потому мы считаем, что это стратегический вопрос и стратегический план”.

По словам Никола Пашиняна, будущее страны зависит от будущего поколения, его идей и мыслей. “Почему мы придаем такое большое значение стандарту и качеству строительства школ? Потому что мы хотим, чтобы вы все чувствовали себя в школе как дома. Мы хотим, чтобы вы относились к школе так же, как вы относитесь к дому, и наоборот, мы также хотим, чтобы школа относилась к вам так, как к вам относились бы ваши родители, ваши бабушки и дедушки, ваши братья и сестры. И мы считаем очень важным, чтобы школа помогала вам решить три очень важные задачи, которые являются основополагающими для всех наших образовательных реформ. Мы хотим, чтобы каждый ученик выходил из школы сильным в интеллектуальном плане, сильным в психологическом плане и сильным в физическом плане. Это очень важно”, - сказал премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул важность создания благоприятных условий для получения соответствующих современным стандартам и требованиям образования: “Однако здание, имущество, все остальное — всего лишь неодушевленные предметы. Теперь вы должны своим каждодневным отношением придать жизнь этому зданию”.

Коснувшись вопроса о залах, предназначенных для занятий физической культурой, Никол Пашинян отметил, что они должны строиться и функционировать по четким стандартам для всех учреждений: спортзалы, баскетбольные, футбольные поля должны соответствовать стандартам.

Новое здание ереванской базовой школы №111 построено по заказу Фонда территориального развития Армении. Строительство началось в 2021 году и завершилось в августе 2023 года. Школа построена в рамках проекта повышения сейсмической безопасности при поддержке Азиатского банка развития. Также были проведены работы по благоустройству, озеленению и асфальтированию. Общая стоимость работ составила 1,5 млрд драмов. Вместимость построенной школы составляет 432 места, а нынешнее количество учеников – 286 человек.

Никол Пашинян поздравил присутствующих с открытием новой школы и отметил, что стремление правительства открыть новые школы в некоторой степени связано с необходимостью нового мышления. “Что может означать новое мышление? Новое мышление, думаю, может означать следующее: лучше узнавать самих себя, узнавать себя по-новому, лучше понять свои сильные стороны, лучше понять свои слабые стороны, попытаться еще более усилить свои сильные стороны, попытаться устранить все недостатки. Я считаю, что все проблемы и их решения заключаются в мышлении, в восприятии себя, в восприятии нашего окружения, в восприятии мира, в восприятии времени, в восприятии возможностей. В связи с этим мы хотим нового образа мышления для детей, учеников, что означает одно: неограниченные возможности для каждого из вас”, - сказал премьер-министр.

По словам премьер-министра, задача правительства – сделать образование доступным для всех. “Почему правительство делает эти расходы? Потому что мы верим, что среди вас сейчас сидят люди, которые будут определять будущее нашей страны и мира. Я хочу, чтобы вы очень серьезно относились к этой своей миссии и к своим возможностям. Мы хотим, чтобы вы наполнили этот зал, эту школу, это здание, страну, ваши улицы, наши города новым содержанием, новой жизнью, новым мышлением, которое будет конкурентоспособным. Это очень важно, потому что мышление также может стать причиной проблем. Многие из наших проблем возникают из-за нашего мышления, и многие проблемы, которые мы не можем решить, возникают из-за нашего мышления. Очень важно, чтобы вы очень серьезно относились к самим себе и к своему образованию”, - сказал Никол Пашинян.