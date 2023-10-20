Группа членов фракций ГД и «Мать Армения» Совета старейшин Еревана сложила свои мандаты

ЕРЕВАН, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Центризбирком обсудил вопросы отзыва регистрации кандидатов в члены совета, которые были включены в избирательный список политических сил, участвовавших в выборах в Совет старейшин Еревана, но впоследствии подавших заявления об отставке, а также вопросы предоставления мандатов Совету старейшин Еревана.



Как сообщает «Арменпресс», ЦИК признала недействительными регистрации кандидатур членов совета Андраника Гаспаряна, Артака Овакимяна, Самвела Гукасяна, Ваге Акопяна, Микаела Оганяна, Армена Мгеряна, Лусине Даян, Размика Мкртчяна и Романа Амбарцумяна.



Кроме того, ЦИК получила от мэра Еревана пять протоколов о прекращении мандатов и досрочном прекращении полномочий членов Совета старейшин города Еревана.



Дустрик Мхитарян и Адрине Авагян досрочно вышли из альянса «Мать Армения». Мандаты будут переданы Арману Кочаряну и Григору Искандаряну - следующим кандидатам в избирательном списке блока "Мать Армения".



Камсар Бабинян, Акоп Балаян и Арам Азатян от партии «Гражданский договор» досрочно прекратили свои мандаты. Мандаты будут переданы Арману Бархударяну, Эрмине Восканян и Зине Чаликян - следующим кандидатам в избирательном списке партии "Гражданский договор".