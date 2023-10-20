Более 15 тысяч детей, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, уже зачислены в учебные заведения РА

ЕРЕВАН, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 15 тысяч 264 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха уже приняты в учебные заведения Республики Армения.



Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян на пресс-конференции, состоявшейся в "Гуманитарном центре".



"В учебных заведениях Еревана обучались 4730 детей, Котайка - 2816, Арарата - 2083, Армавира - 1295, Лори - 892, Гегаркуника - 821, Арагацотна - 708, Ширака - 633, Сюника - 588, Тавуша - 471, Вайоц Дзора - 321», - уточнил Багдасарян, добавив, что Министерство образования и культуры последовательно стремится к тому, чтобы ни один ребенок, насильственно перемещенный из Нагорного Карабаха, не остался без образования в силу обстоятельств.