В Армении зарегистрировано и идентифицировано 101 848 вынужденных переселенцев из НК

Начальник Службы миграции и гражданства министерства внутренних дел Армен Казарян и пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян из “Гуманитарного центра” правительства представили программы правительства Республики Армения по решению гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Назели Багдасарян отметила, что в школы Армении зачислено 15 264 ребенка-вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, в том числе в Ереване - 4736, в Котайке - 2816, в Арарате - 2083, в Армавире - 1295, в Лори - 892, в Гегаркунике - 721, в Арагацотне - 708, в Шираке - 633, в Сюнике - 588, в Тавуше - 471, в Вайоц Дзоре - 321.

Пресс-секретарь премьер-министра напомнила, что министерство образования, науки, культуры и спотра уже запустило платформу https://kadrer.emis.am, где доступна вся информация о преподавательских вакансиях. “На этой платформе вы можете указать свое местонахождение, а также свою специализацию, после чего ознакомиться с имеющимися соответствующими вакансиями. А если вы еще не определились, где снять жилье, это обстоятельство тоже может сыграть направляющую роль. Эти вакансии заполняются без конкурса, то есть по направлению министерства, что предполагает доплату в размере 30 процентов”, - сказала Назели Багдасарян.

Начальник Службы миграции и гражданства Армен Казарян дал разъяснения относительно приостановки процесса регистрации в электронных базах данных. “С 17 октября мы прекратили прямой ввод персональных данных из действующих на территории Армении 64 гуманитарных центров в централизованную базу данных. Фактически, подавляющее большинство вынужденных переселенцев уже зарегистрировано. Мы уже зарегистрировали и идентифицировали данные о 101 848 вынужденных переселенцах из НК, из них 48 964 мужчины и 52 884 женщины. Во всех остальных случаях вынужденные переселенцы могут обратиться в органы местного самоуправления: в случае Еревана – в аппараты административных районов, в случае областей – в администрации общин, и представить свои данные. Эти данные будут зафиксированы в бумажном варианте, а затем будут переданы в Службу миграции и гражданства МВД, где в результате дополнительных изучений и сравнения с другими базами данных новые данные будут внесены в базу данных о вынужденных переселенцах из Нагорного Карабаха. Мы установили крайний срок — 25 октября. Соответственно, мы призываем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха зарегистрироваться на территории республики, где бы они ни находились, до 25 октября, если по каким-либо причинам они еще не зарегистрированы. Мы знаем, что число таких лиц весьма невелико”, - сказал Армен Казарян.

Глава Службы миграции и гражданства также сообщил, что 12 404 из зарегистрированных вынужденных переселенцев - люди в возрасте 65 лет и старше, 30 000 - до 19 лет.

Коснувшись вопроса о лицах без документов, Армен Казарян отметил, что их число не очень велико. “Территориальным и ереванским паспортным службам поручено вне очереди обслуживать наших соотечественников, вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. В Ереване действует платформа электронной записи в очередь для паспортных услуг, это не касается вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Мы всеми возможными способами стараемся идентифицировать лиц, даже в случае порчи, утраты документов и т.п., восстановить документы, в случае невозможности восстановления предоставить временные документы, до выяснения других дополнительных обстоятельств и полного восстановления документов”, - подчеркнул глава Службы миграции и гражданства.

Назели Багдасарян еще раз напомнила, что лицо, которое является бенефициаром решения правительства, ни по каким техническим или содержательным проблемам не будет лишено поддержки в размере 100 тысяч драмов.