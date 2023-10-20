Есть сомнения в том, заинтересован ли Баку в завершении мирного процесса: замглавы МИД Армении

Попытки Азербайджана постоянно менять формат переговоров с Арменией вызывают у армянской стороны сомнения в заинтересованности Баку в завершении мирного процесса.

Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в Национальном Собрании заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян, отвечая на вопрос, не отказывается ли Баку от западного формата, они также заявляли, что готовы вести переговоры в Грузии.

“На самом деле постоянная смена форматов вызывает у нас серьезные сомнения, заинтересован ли официальный Баку вообще в завершении мирного процесса или же они просто пытаются перейти из одного формата в другой и тем самым избежать достижения конкретных договоренностей”, - сказал Костанян.

Что касается вопроса о проведении встречи в Тбилиси, замминистра заверил, что такой договоренности на данный момент нет.

Армянская сторона готова принять участие в запланированной на конец месяца встрече в Брюсселе.

По словам Костаняна, Армения хочет урегулировать отношения со своими соседями. А на вопрос, на западной или российской платформах, Костанян ответил, что платформа не может быть самоцелью.

“Для нас важно, чтобы мы смогли регулировать отношения. И после этого урегулирования достигнутые и зафиксированные в письменной форме договоренности должны соблюдаться, а партнеры должны гарантировать, что азербайджанская сторона не будет их нарушать”, - сказал он.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил в Гранаде в начале месяца, что пригласил лидеров Армении и Азербайджана в Брюссель в конце октября, и оба лидера согласились поехать на эту встречу.

5 октября Шарль Мишель, а также лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц встретились в Гранаде с премьер-министром Николом Пашиняном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в этих переговорах.