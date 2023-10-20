Азиатские индексы - 20-10-23

ТОКИО, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.54% и составил 31259.36 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.38% и составил 2255.65 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.74% и составил 2983.06 пункта, а HANG SENG снизился на 0.72% и составил 17172.13 пункта.