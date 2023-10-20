Страны Персидского залива и АСЕАН приняли план укрепления экономического сотрудничества

Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) одобрили совместный план действий, предусматривающий укрепление политического диалога и экономического сотрудничества. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, выступая на саммите ССАГПЗ - АСЕАН в Эр-Рияде.

По словам кронпринца, совместный план действий рассчитан на период с 2024 по 2028 год. Документ представляет собой "четкую дорожную карту того, что страны ССАГПЗ и АСЕАН должны сделать для расширения сотрудничества и партнерства в различных областях", сказал первый заместитель премьер-министра Саудовской Аравии.

"Наши страны продолжат выполнять функцию безопасных и надежных поставщиков энергоресурсов, поддерживая стабильность мировых энергетических рынков и цепочек поставок в надежде получить максимальную выгоду от совместных логистических и инфраструктурных проектов", - подчеркнул он.

Как отметил кронпринц, товарооборот стран, входящих в состав двух региональных организаций, достиг $137 млрд в прошлом году, или 8% общего объема торговли государств Персидского залива. По его словам, экономика ССАГПЗ и АСЕАН выросла в прошлом году на 7,3% и 5,7% соответственно, а совокупный ВВП составил $7,8 трлн.

Мухаммед бен Сальман также заявил, что за последние 20 лет страны Персидского залива инвестировали в экономику АСЕАН более $75 млрд. Этот показатель, как утверждается, составляет 4% общего объема прямых иностранных инвестиций в государства Юго-Восточной Азии.