Взаимное признание территориальной целостности не должно нарушать гарантии прав армян Нагорного Карабаха: замминистра

Взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана никоим образом не должно нарушать процесс обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами сказал заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

“Взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана никоим образом не должно нарушать процесс обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха, что было сорвано агрессией со стороны Азербайджана”, - сказал Костанян.

Заместитель министра подчеркнул, что в Нагорном Карабахе имела место азербайджанская агрессия и ее никак нельзя оправдать.