Посол Палестины в РФ назвал большой ошибкой решение Израиля о начале наземной операции в Газе

Решение о начале наземной операции в секторе Газа будет большой ошибкой для Израиля. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил ТАСС палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Они приняли решение, но еще не начали. Мы думаем, что сейчас очень трудное положение, и это будет большой ошибкой для Израиля, если он начнет эту атаку", - указал дипломат.

Нофаль подчеркнул, что в случае подобного развития событий "есть риск для других стран тоже участвовать в этом [конфликте] наверняка". "Это ситуация с Ливаном, и Иордания, и Египет", - пояснил он. "Что мы можем делать? Мы стоим на нашей земле, не покидаем. Мы будем против военного нападения", - указал посол.

"Я говорил, что рано или поздно они начнут эту операцию. Может - завтра, может - сегодня, мы не знаем, когда, - продолжил дипломат. - Поэтому они сказали нашему мирному населению отправиться с севера сектора Газа на юг. Сегодня-завтра, мы не знаем, но израильская сторона начнет операцию, все равно это будет большая катастрофа, будет трудно для всех".

По его словам, наземная операция Израиля не закончится "ни за 1 день, ни за 2, ни за 10, ни за 15, ни за 20".