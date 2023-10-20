Посол РФ сообщил о контактах с ХАМАС для вызволения заложников

Россия ведет контакты с представителями палестинского движения ХАМАС по вопросу вызволения захваченных боевиками заложников. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в комментарии "Известиям".

"Разумеется, у нас есть контакты с представителями ХАМАС, и в первую очередь они как раз направлены на вызволение заложников из тех мест, в которых они сейчас находятся, захваченных боевиками ХАМАС в первый день террористического, прямо говорю, нападения на мирных жителей Израиля", - сказал он.

По данным израильских военных, подтвержденное число заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, составляет 203.

В пятницу в посольстве РФ в Израиле сообщили, что по меньшей мере два россиянина находятся в заложниках.