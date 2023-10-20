Во Франции заявили, что выведут военные силы из Нигера до конца года

Заявленная президентом Франции Эммануэлем Макроном цель вывода французских военных из Нигера до конца 2023 года будет выполнена. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил командующий французскими силами в регионе Сахель генерал Эрик Озанн.

В конце сентября Макрон сообщил, что французские военные покинут Нигер до конца 2023 года.

"Заявленная президентом цель вывода 1,4 тысячи французских военных из Нигера к 31 декабря будет достигнута", - цитирует агентство Франс Пресс в пятницу слова генерала, выступавшего на совместной пресс-конференции с начальником генштаба сухопутных войск Нигера полковником Мамане Сани Киау.

Агентство со ссылкой на генштаб Франции передавало в четверг, что первые французские военные, покинувшие Нигер, прибыли в Чад.

В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.

Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере дислоцированы порядка 1500 тысяч французских солдат.