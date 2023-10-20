У Капитолия повысили меры безопасности из-за антивоенных протестов

Меры безопасности на территории Капитолия в Вашингтоне повышены в пятницу из-за возможных демонстраций. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила конгрессвуман США Марджори Тейлор Грин в соцсети Х.

Ряд организаций тем временем призывают выйти на очередную акцию в поддержку прекращения огня в Газе.

"Нас предупредили, что сторонники террористов, которые подняли мятеж в здании Кэннона в среду, могут вернуться сегодня", - написала Грин.

Также она опубликовала и скриншот письма, из которого следует, что меры безопасности на территории Капитолия вновь повышены из-за возможных демонстраций.

Очередной митинг в поддержку прекращения боевых действий в секторе Газа при этом заявлен как раз на пятницу. Среди множества организаторов - движения IfNotNow ("Если не сейчас") и Jewish voice for peace ("Еврейский голос за мир").

Ранее на этой неделе в Вашингтоне прошел крупный антивоенный митинг. Среди его организаторов были как раз члены движения "Jewish voice for peace". Акция, проходившая возле комплекса зданий конгресса, обернулась проникновением в одно из них десятков манифестантов. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц.

"Еврейский голос за мир" позднее заявил, что в акции поучаствовали 10 тысяч человек, а 500 были арестованы.

