В этом году Украина уже израсходовала на оборону более 1 трлн грн

С начала 2023 года Украина потратила на сферу обороны более 1 трлн грн. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на “Интерфакс-Украина”, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"За 9 месяцев 2023 года из общего фонда государственного бюджета было израсходовано уже 2 трлн 119 млрд грн", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.

По его словам, из этих средств 682 млрд грн израсходованы на зарплаты военным, а 349 млрд грн - в поддержку Вооруженных сил Украины: приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты.

"То есть в этом году мы уже израсходовали на нашу оборону более 1 трлн грн. Собственно, половина всех средств, которые мы тратим, идет на оборону и безопасность нашей страны", - подчеркнул премьер Украины.