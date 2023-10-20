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США ввели санкции против трех фирм КНР якобы за передачу ракетных технологий Пакистану

США ввели санкции против трех фирм КНР якобы за передачу ракетных технологий Пакистану

Соединенные Штаты приняли решение ввести односторонние санкции в отношении трех китайских компаний, считая, что они передавали материалы или технологии для производства баллистических ракет Пакистану. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Как уточняется в распространенном им письменном заявлении, речь идет о компаниях General Technology Limited, Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd. и Changzhou Utek Composite Company Ltd. "Эти три организации, базирующиеся в Китайском Народной Республике, работали над поставкой продукции, пригодной для производства ракет, для баллистической ракетной программы Пакистана", - утверждает официальный представитель внешнеполитического ведомства США.


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