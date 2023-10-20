Байден запросил у конгресса США два миллиарда долларов для поддержки АТР

Президент США Джо Байден просит у конгресса согласовать 2 миллиарда долларов для поддержки азиатско-тихоокеанского региона. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в президентском запросе, направленном в палату представителей конгресса США в пятницу.

Белый дом публикует письмо бюджетного офиса временному спикеру палаты представителей конгресса США Патрику Макгенри. У него при этом пока нет полномочий по согласованию бюджета.

Как следует из документа, часть запрашиваемой суммы, 2 миллиарда долларов будут направлены для поддержки АТР. При этом там не указано, для кого именно предназначаются деньги: Тайваня или других стран.