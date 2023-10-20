В Берлине на пропалестинских акциях пострадали свыше ста полицейских

В Берлине с начала антиизраильских протестов ранено свыше 100 сотрудников правоохранительных органов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

"В Берлине зафиксированы сотни задержаний, это правильный подход. При этом в одном лишь Берлине были ранены в результате насильственных действий – бросков бутылками и пиротехники - свыше 100 сотрудников полиции. Подчеркиваю, что это насилие неприемлемо", - сообщила она в ходе пресс-конференции в Берлине, которая транслировалась телеканалом Phoenix.

Фезер заверила, что данные преступления будут немедленно пресекаться и нести за собой "жесткий" и неминуемый ответ в уголовно-правовой области.

"По всей Германии с момента террористических атак ХАМАС по Израилю было зафиксировано совершение свыше 1200 уголовных преступлений в данном контексте", - добавила она. По словам Фезер, эта цифра является лишь предварительной.

В целом на сегодняшний день состоялось 211 различных акций в поддержку Израиля, 129 пропалестинских протестов, 46 митингов были запрещены. Глава МВД подчеркнула, что в Германии закреплено право свободно выражать свое мнение, однако существуют "красные линии". К таковым Фезер отнесла антисемитскую и антиизраильскую травлю. Министр заявила также, что если у Германии есть возможность депортировать сторонников палестинского движения ХАМАС, то так и надо будет поступать.