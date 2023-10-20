Всеармянский союз “Гардман-Ширван-Нахиджеван” подверг резкой критике “антиколониальное” лицемерие Баку.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении союза говорится: “Уже долгое время в Азербайджане наблюдался рост критики в адрес цивилизованных государств на почве прошлого колониализма, что курьезно, если кинуть беглый взгляд на политику властей Азербайджана за его столетнюю историю и текущие процессы.

По крайней мере трижды этнический армянский элемент, проживающий на территории нынешнего Азербайджана, подвергался жесточайшей дискриминации по расовому и религиозному признаку, подвергался резне, грабежам, принудительной депортации и депатриации. Жертвой Азербайджана, строящего из себя голубя мировой “филантропии”, стали убитые в Баку в 1918 году 30 тысяч армян, более полумиллиона насильно депортированные армяне со всего Азербайджана в 1988-1992 годы и в 2020-2023 годы. В этот период все армянское население Нагорного Карабаха подверглось самой настоящей этнической чистке.

Государство, которое держало 120 000 армян Нагорного Карабаха на грани голодной смерти в течение 10 месяцев, государство, ставшее причиной смерти 13 детей ровно месяц назад, и государство, осуществившее сопровождающуюся всеми признаками геноцида плановую этническую чистку, делает попытку поднять требования “народов, борющихся против колониализма” на международных площадках. Это не что иное, как блестящая демонстрация глобального лицемерия.

Вместо конструктивного диалога с миром, Азербайджан взял на себя роль опытного карманника в регионе, используя умелые уловки, чтобы присвоить, например, Низами у иранской литературы, монастырь Давид-Гареджи у грузинской культуры, всю армянскую христианскую культуру и Арцаха и Армении, физически уничтожая все возможное, калеча и искажая остальное, и при этом беря на себя наглость преподавать другим государствам уроки цивилизации и стыдить за прошлое.

Всеармянский союз “Гардман-Ширван-Нахиджеван” строго критикует эту отчаянную попытку Азербайджана ввести в заблуждение мировое сообщество. Мы призываем Азербайджан преодолеть неизбежные сложности молодого государства, избегать приписывания собственной человеконенавистнической политики другим государствам и попытаться посредством конструктивного диалога приблизиться к границам человечества”.