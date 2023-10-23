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Вице-премьер Хачатрян принял заместителя руководителя USAID

Вице-премьер Хачатрян принял заместителя руководителя USAID

Вице-премьер Тигран Хачатрян принял заместителя руководителя USAID Эрин Макки. На встрече присутствовали временный поверенный в делах посольства США Чип Лайтинен и руководитель офиса USAID в Армении Джон Аллело. «Арменпресс» об этом сообщили в Аппарате вице-премьера РА Тиграна Хачатряна.

Вице-премьер, выразив благодарность за визит в Армению, представил ситуацию, сложившуюся в результате принудительного перемещения армянского населения Нагорного Карабаха, подробно коснувшись основных потребностей вынужденных переселенцев и проводимой работы по их устранению. 

Обе стороны акцентировали на внедрении эффективного инструментария долгосрочной поддержки, в частности посредством адресных программ занятости.

В этом контексте была подчеркнута важность обеспечения активного взаимодействия с частным сектором.

Выразив благодарность за теплый прием, Эрин Макки подтвердила готовность USAID поддерживать усилия по удовлетворению потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Собеседники коснулись и других вопросов повестки двустороннего сотрудничества.


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