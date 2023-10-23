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Вице-премьер Мгер Григорян принял руководителя Бюро USAID по Европе и Евразии

Вице-премьер Мгер Григорян принял руководителя Бюро USAID по Европе и Евразии

Вице-премьер Мгер Григорян принял делегацию, возглавляемую главой Бюро Европы и Евразии Агентства США по международному развитию (USAID) Эрин Макки.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил Аппарат вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Приветствуя гостей, вице-премьер подчеркнул важность сотрудничества с USAID в важных для Армении областях, особенно направления экономического развития и укрепления демократии.

Вице-премьер представил планы, реализуемые правительством по удовлетворению основных потребностей вынужденных переселенцев армян Нагорного Карабаха, и предстоящие действия.

Были обсуждены региональные события и текущие проблемы, стоящие перед Арменией.


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