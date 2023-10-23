Под председательством премьер-министра состоялось очередное заседание Совета антикоррупционной политики

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета по антикоррупционной политике, на котором был представлен проект Стратегии борьбы с коррупцией на 2023-2026 годы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.

В заседании приняли участие представители законодательной, исполнительной, судебной систем, а также гражданского общества и других ведомств.

Был обсужден проект Антикоррупционной стратегии на 2023-2026 годы, целью которого является обеспечение преемственности антикоррупционных реформ и вытекает из плана деятельности правительства на 2021-2026 годы.

Были представлены цели стратегии, в том числе: предотвращение коррупции и укрепление системы этики, совершенствование правовой и институциональной систем борьбы с коррупцией, совершенствование структур антикоррупционного образования и информирования общественности, содействие деловому поведению, совершенствование систем антикоррупционного мониторинга и оценки.

Состоялся обмен идеями, были представлены рекомендации и наблюдения по основным направлениям борьбы с коррупцией.

Подчеркнув, что антикоррупционная стратегия отражает основные направления борьбы с коррупцией, включенные в план правительства, Никол Пашинян подчеркнул последовательную постановку и решение коррупционных проблем, работу по предотвращению коррупции, а также поручил провести рабочие обсуждения по вопросы, поднятые в ходе заседания, и предложить пути решений.