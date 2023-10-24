Премьер-министру Пашиняну вручен орден, которым его наградил Папа Римский Франциск

Премьер-министр Никол Пашинян принял апостольского нунция Святого Престола, Его Преосвященство архиепископа Жозе Авелино Бетанкура, завершающего свою дипломатическую миссию в нашей стране. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил Аппарат премьер-министра РА.

Архиепископ Бетанкур вручил Николу Пашиняну орден Кавалера Большого креста Папы Пия IX, одну из высших наград Святого Престола, которым его наградил Папа Римский Франциск за содействие укреплению связей между Арменией и Святым Престолом.

Премьер-министр поблагодарил за высокую оценку и подчеркнул заинтересованность правительства РА в последовательном развитии связей со Святым Престолом. Никол Пашинян пожелал архиепископу Бетанкуру успехов в его дальнейшей деятельности.