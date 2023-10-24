Премьер-министр Пашинян принял министра торговли Республики Корея

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром торговли Республики Корея Ан Док Гыном (Ahn Dukgeun).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность последовательного развития и укрепления торгово-экономических отношений между Арменией и Кореей и приветствовал визит делегации в нашу страну. Премьер-министр выразил надежду, что состоявшиеся в Ереване переговоры дадут новый импульс экономическому сотрудничеству, расширению деловых связей и будут способствовать реализации инвестиционных программ в различных направлениях. Премьер-министр подчеркнул, что между Арменией и Республикой Корея налажен активный политический диалог и правительство Армении заинтересовано в расширении сотрудничества.

Министр торговли Республики Корея отметил, что в возглавляемую им делегацию также входят бизнесмены и представители различных организаций, корейская сторона заинтересована в сотрудничестве в сферах энергетики, инфраструктуры и высоких технологий.

Собеседники также посчитали перспективным сотрудничество в сферах сельского хозяйства и туризма. Стороны выразили уверенность, что в результате обсуждений будут достигнуты конкретные договоренности.