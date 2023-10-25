Вице-спикер НС Армении в рамках 147 Ассамблеи Межпарламентского союза встретился с членами делегации Великобритании

В рамках 147-й Ассамблеи Межпарламентского союза делегация, возглавляемая вице-спикером НС РА Акопом Аршакяном, встретилась с членами делегации Великобритании, возглавляемой Карен Брэдли. «Арменпресс» об этом сообщили в пресс-службе Национального собрания.

Вице-спикер НС коснулся стабильного развития двусторонних дружественных отношений Армении с Великобританией. «Мы придаем большое значение сотрудничеству между законодательными органами наших стран и подчеркиваем необходимость дальнейшего расширения и укрепления межпарламентских отношений между двумя странами как на двустороннем, так и на многостороннем уровне», - сказал вице-спикер НС.

Акоп Аршакян напомнил и об открытии нового здания посольства Великобритании в Республике Армения. Открытие состоится в ближайшее время.

В ходе встречи была представлена ​​ситуация в регионе, обсуждены проблемы более 100 000 армян, подвергшихся этническим чисткам и принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха в результате нападения Азербайджана, и оказываемое им содействие.

Была обсуждена и агрессивная политика Азербайджана в отношении территориальной целостности Армении, результатом которой стала оккупация около 150 квадратных километров территории Армении. «Армения приняла мирную повестку и рассчитывает на содействие международного сообщества в этом вопросе», - сказал вице-спикер НС.

Акоп Аршакян представил выдвинутую Арменией идею «перекрестка мира», подчеркнув важность дорожной карты мира в регионе.

Также был обсужден ряд вопросов, касающихся региональной ситуации и сотрудничества между двумя странами.

В составе делегации НС Армении также - депутаты НС РА Цовинар Варданян и Арсен Торосян.