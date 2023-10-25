Никол Пашинян направил президенту Казахстана поздравительное послание

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня Республики. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Управление информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.

В сообщении говорится:

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Примите мои сердечные поздравления по случаю главного национального праздника Казахстана - Дня Республики.

Последовательно реализуемый Вами курс на упрочение государственности, модернизацию и диверсификацию экономики является прочным фундаментом для претворения в жизнь социально-экономических реформ и повышения международного авторитета страны.

Убеждён, что последующие совместные усилия Еревана и Астаны в интересах наращивания армяно-казахстанского сотрудничества всецело востребованы и соответствуют коренным интересам народов наших стран.

Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья и больших успехов, а дружественному народу Казахстана благополучия».