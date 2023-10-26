Премьер-министр Никол Пашинян выехал в Грузию с однодневным рабочим визитом
09:35, 26 Октябрь 2023
Премьер-министр Никол Пашинян 26 октября с однодневным рабочим визитом выехал в Тбилиси, чтобы принять участие в IV международном форуме «Шелковый путь»
Как сообщает «Арменпресс», в рамках визита также запланирована встреча премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили.
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