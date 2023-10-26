Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили обсудили процессы, происходящие в регионе
15:09, 26 Октябрь 2023
Премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили в Тбилиси провели приватную беседу. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Управление информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.
Собеседники обсудили вопросы повестки армяно-грузинского сотрудничества, в том числе и двусторонние экономические отношения.
Также коснулись процессов, происходящих в регионе, подчеркнув необходимость последовательных шагов на пути к миру и стабильности.
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