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Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили обсудили процессы, происходящие в регионе

Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили обсудили процессы, происходящие в регионе

Премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили в Тбилиси провели приватную беседу. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Управление информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.

Собеседники обсудили вопросы повестки армяно-грузинского сотрудничества, в том числе и двусторонние экономические отношения.

Также коснулись процессов, происходящих в регионе, подчеркнув необходимость последовательных шагов на пути к миру и стабильности.


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