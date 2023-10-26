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Вице-премьер Армении Мгер Григорян участвует в заседании Евразийского межправительственного совета

Вице-премьер Армении Мгер Григорян участвует в заседании Евразийского межправительственного совета

Вице-премьер Армении Мгер Григорян в Бишкеке участвует в заседании Евразийского межправительственного совета.

«Арменпресс» об этом  сообщили в Аппарате вице-премьера.


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