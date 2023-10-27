Премьер-министр Армении почтил память погибших 27 октября при нападении на Парламент

Премьер-министр Никол Пашинян и спикер Национального собрания Ален Симонян возложили цветы к мемориалу, установленному в парке Национального собрания, и почтили память государственных и политических деятелей, ставших жертвами преступления 27 октября 1999 года.

«Арменпресс» об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.

27 октября 1999 года Наири Унанян вместе со своим братом, дядей и с другими лицами совершил вооруженное нападение в зале заседаний Национального собрания Республики Армения. Это произошло во время сессии вопросы-ответы, на которой присутствовали члены правительства. В результате теракта погибли спикер НС РА Карен Демирчян, премьер-министр Вазген Саркисян и 6 других государственных деятелей и депутатов НС, 8 человек получили ранения.