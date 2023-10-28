Очень важно, чтобы мы сделали процесс образования для наших детей максимально приятным. Премьер-министр

Премьер-министр Никол Пашинян посетил вновь построенную базовую школу №1 города Ехегнадзора и ознакомился с созданными для учеников условиями.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, строительные работы начались в августе 2019 года и завершились в январе 2023 года. Стоимость строительных работ составила 1 млрд 380 млн драмов. Школа рассчитана на 630 учеников, на данный момент здесь обучаются 597 учеников.

Премьер-министр поздравил присутствующих с открытием школы и отметил, что это его третий визит в эту школу. “Вы знаете, что мы придаем особое значение образованию, школам, развитию инфраструктуры в целом. Мы очень хотим, чтобы эта школа и ряд новых школ действительно изменили многое в жизни учеников, в жизни учителей, в жизни страны и в жизни общества, потому что, действительно, все начинается именно отсюда”, - сказал Никол Пашинян.

По словам главы правительства, конечно, во вновь открывшихся школах не хватает лабораторного оборудования, но до конца года и этот пробел будет восполнен. “По большому счету, школа должна постоянно развиваться. Важно вовремя менять оборудования. Появляются новые технологии, новые подходы, и мы должны сделать все, чтобы обеспечение надлежащих условий обучения не были связаны с тем, школа новая или не очень новая. Т.е. это постоянный процесс. Должны быть новые учебники, а среда должна постоянно развиваться”, - сказал премьер-министр.

Обращаясь к школьникам, Никол Пашинян выразил надежду, что в новой школе они обретут новую энергию для организации своей дальнейшей жизни. “В школе мы изучаем разные предметы: математику, армянский язык, иностранный язык, литературу, историю и т.д., но по большому счету в школе мы учимся организовывать свою жизнь, в школе мы учимся жить. И это самое главное, - подчеркнул глава исполнительной власти и добавил, что учителя должны знать, чего от них ждет правительство. - Мы хотим, чтобы наши дети выходили из школы сильными в интеллектуальном, физическом и психологическом плане. Эти три задачи чрезвычайно важны, потому что, желая видеть детей сильными в интеллектуальном, физическом и психологическом плане, мы хотим иметь также сильное в интеллектуальном, физическом и психологическом плане общество, сильное в интеллектуальном, физическом и психологическом плане государство. И именно отсюда все начинается.

Конечно, очень важно, чтобы между детьми и образованием не возникало преград. Очень важно, чтобы мы сделали процесс образования для наших детей максимально приятным, максимально инклюзивным, максимально игровым, чтобы они воспринимали образование не как тяжелую ответственность, возложенную на их плечи, а как удовольствие, как нормальный жизненный процесс, в котором они с каждым днем будут все более довольно собой, своим имиджем, тем, что они сделали, тем, что они знают, и теми навыками, которые они приобрели”.

В завершение встречи Никол Пашинян еще раз поздравил детей и отметил: “Я приехал к вам, чтобы поздравить вас и убедиться, что все сделано правильно, все сделано качественно, и пожелать вам удачи в дальнейшем учебном процессе”.