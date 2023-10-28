«Ненадежность» как новый бренд

К чему стремится, но не может достичь российская пропаганда.

Параллельно с провалом российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе официальные круги России и государственные пропагандистские платформы активизировали информационные нападки на Армению. Мишенью в основном является государственность Армении и высокопоставленные чиновники, в отношении которых с помощью фальсификаций и манипуляций ведется персонифицированная кампания.

Фейки и манипуляции как последнее средство сохранить лицо

Фейковая и манипулятивная информация, направленная против Армении, распространяется не только классическими российскими пропагандистами, но и высокопоставленными чиновниками. Достаточно отметить неуравновешенные публикации заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о премьер-министре Армении или заявления депутата Госдумы РФ Евгения Федорова о том, что Армения скоро якобы перестанет существовать как государство, а Россия «восстановит контроль над этой территорией».

Примеров, несомненно, много, и лишь для их перечисления потребуется отдельная объемная статья, начиная от лиц с армянскими фамилиями и заканчивая государственными телеканалами, осуществляющими проазербайджанскую пропаганду против армян Нагорного Карабаха. Позорное проявление самой свежей антиармянской пропаганды нашло свое место на Первом канале России, который почти час эфирного времени посвятил антипропаганде против Армении и армянского руководства. Шквал приписываемых руководителю Армении ложных цитат, фальсификация информации о часах за миллион долларов, маразматический бред об имеющем «соросовский патронаж» армянском руководстве и многочисленные прочие фальсификации и манипуляции вызывали отвращение, тем более когда это транслировалось в прайм-тайм главного российского телеканала. Помимо эстетической стороны, в ходе этой передачи предпринималась попытка принизить ряд ценностей, вмешаться во внутренние дела Армении, имели место оскорбительные высказывания, разжигание ненависти и другие проявления враждебности.

Проявление такого явно направленного почерка со стороны российских чиновников и пропагандистов, а также анализ оказанного влияния всего этого приводит к ряду интересных выводов. Прежде всего следует отметить, что эта антиармянская волна началась месяц назад, параллельно с этническими чистками и депортацией армянского населения Нагорного Карабаха в присутствии российских миротворцев. В те дни российские СМИ почти не обращались к последствиям азербайджанской агрессии и абсолютно не освещали этническую чистку Нагорного Карабаха. Вместо этого российские государственные информационные агентства и государственные телеканалы круглосуточно освещали акции протеста в Ереване, а российские пропагандисты призывали граждан выходить на улицы.

Кампания российских государственных СМИ и целенаправленные усилия пропагандистов оказались безрезультатными, общество четко осознавало какое бедствие настигло наших соотечественников из Нагорного Карабаха, кто были истинными виновниками этого и чьё бездействие и попустительство стали причиной этнических чисток. Малолюдные акции быстро угасли, а российские круги начали выражать глубокое разочарование и обвинять лидеров оппозиции, которые якобы не смогли воспользоваться случаем, поднять волну протеста и добиться смены власти.

Виноват Запад, виноват Сорос, виноват Пашинян.

Вышеупомянутая трансформация российской пропаганды и официальной риторики преследует одну очень простую цель: во-первых, убедить собственную, внутреннюю аудиторию, а далее общество Армении и депортированный из Нагорного Карабаха народ, что изгнание армян из Карабаха было не результатом политического торга Россия-Азербайджан-Турция и региональных перестановок, а якобы следствием осуществляемой под диктовку Запада политики властей Армении, для предотвращения которой Россия не имела рычагов.

Несомненно, за поражение во второй Карабахской войне власти Армении всех времен, в том числе и нынешние, имеют свою измеримую и четкую долю вины. Однако попытки уместить в карман Армении политику региональной сверхдержавы и ее необратимые последствия смехотворны, тщетны и бесчестны.

Нарратив, направляющий стрелки против Запада и Армении, не выдерживает какой-либо логической критики и вопросов, а скорее напоминает нескладные оправдания не выучившего урок ученика и попытку любыми методами уйти от ответственности. К числу нескладных оправданий относится и высказанная на самом высоком уровне мысль о том, что российские миротворцы в Карабахе якобы осуществляли исключительно наблюдательную миссию. Между тем, еще в дни размещения миротворцев президент РФ заявлял, что миссией миротворцев является обеспечение безопасности и достойной жизни населения Карабаха.

Представленные собственной аудитории эти нелепые рассуждения в России частично потребляются и дают результат. Однако за пределами России весь мир, и, в частности, общественность Армении, являются очевидцами реальности, в которой армянское население в зоне ответственности российских миротворческих сил подверглось этнической чистке и депатриации. Все стали очевидцами того, что подписанное 9 ноября под гарантии президента РФ заявление со всеми его пунктами стало ничтожным вследствие давления и военной агрессии Азербайджана, чему гарант заявления никак не противодействовал. Все видели, что Россия не выполнила взятые на себя важнейшие обязательства - обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха, функционирование Лачинского коридора и другие положения заявления. Все стали свидетелями того, что можно убить 5-6 российских миротворцев, в том числе заместителя командующего российского миротворческого контингента, а затем одним телефонным звонком и предложением денежной компенсации родственникам убитых закрыть вопрос. Какие бы крайние усилия ни прилагала российская пропагандистская машина, сколько бы манипулятивных уловок ни использовали российские чиновники, вышеописанные реалии являются очевидной истиной, которую невозможно опровергнуть или исказить. И эти реалиии будут запечатлены на страницах истории и останутся в памяти поколений.

А почему Россия оказалась в таком положении, что вынуждена вступать в торг за счет лишения части армянского народа Родины, крови собственных миротворцев, уничтожения собственного авторитета, и в результате маленькими, но уверенными шагами покинуть регион, другая тема для обсуждения.

Цугцванг российской пропаганды и «брендинг ненадежности»

Несмотря на огромные усилия, грязная пропаганда информационных, пропагандистских платформ и пропагандистов с самой большой аудиторией, направленное против Армении (дез)информационное цунами разрушается волна за волной, оставляя совершенно противоположное воздействие. Чем сильнее становится российская дезинформационная атака на власти Армении, тем сильнее в Армении укрепляются позиции властей общественном восприятии и «облагораживаются» допущенные ими ошибки. Чем активнее становятся манипуляции, направленные на то, чтобы переложить на Армению и армянский народ последствия бездействия российских миротворцев и попустительства властей РФ, тем интенсивнее на армянских информационных площадках становится противодействие нарративами, подобными на «Россия-предатель», «российско-турецкий сговор» и т.д. Чем чаще лица с армянскими фамилиями обвиняют армянский народ в неблагодарности, тем чаще в Армении звучат призывы и требования ограничить российское присутствие в различных форматах. Таким же образом, чем чаще повторяются нарративы типа «да куда они денутся», тем глубже становятся, например, армяно-французские или армяно-индийские отношения.

Для российской пропаганды на армянском поле сложилась ситуация, когда и молчание и антипропаганда имеют для них лишь негативные последствия, что закономерно и оправдано. В армянском обществе отныне доминирующим стало представление, что Россия и почти все российское - синонимы ненадежности. Подобное восприятие отнюдь не сформировалось под влиянием каких-то мифических западных структур или посольств, оно не сформировалось в течение последнего месяца. «Брендинг ненадежности» России стартовал с грубейших нарушений заключенных с Арменией союзнических договоров и завершился тотальным отказом от взятых перед армянами Карабаха обязательств.

Неотделимой частью этого «бренда» в истории и в памяти поколений останутся безответные со стороны союзника обращения и просьбы Армении о помощи во время военной агрессии, удержание в 9-месячной бесчеловечной блокаде более 100 тысяч армян Арцаха, которых морили голодом про тотальном безразличии союзника. Останется необратимая реальность изгнания армянского народа из части тысячелетней Родины, останется не поставленное оружие, неоправданная надежда, предание бакинской тюрьме губительной верности президентов Нагорного Карабаха.

Современная Россия могла предложить Армении и армянскому народу только одну ценную миссию-сохранить Карабах армянским. 19 сентября Россия провалила ее. Сейчас нет другой ценной миссии или функции, которую в состоянии предложить эта страна.

«Брендинг ненадежности» в случае с Россией актуален не только на глобальном уровне, но и в работе со многими российскими институтами. Один частный пример: всего за неделю до сентябрьской антиармянской пропагандистской волны на российских площадках, в Ереване прошел первый армяно-российский медиафорум. В течение трех дней армянские и российские эксперты говорили о важности взаимного уважения и сотрудничества в медиапространстве, по итогам медиафорума было подписано заявление о многочисленных возвышенных ценностях и идеях, официальный представитель МИД РФ обратилась к участникам мероприятия с величественным посланием и напутствием. Однако то, что российская пропаганда начала всего через неделю после этого и продолжает сейчас, в информационном смысле напоминает вероломное нападение Германии на СССР.

Архитекторы информационной политики России и, в целом, политики против Армении упорно не могут понять одну простую реальность, которая является причиной провала всех придуманных ими сценариев. Хорошая или неполная, но Армения – демократическая страна, власть в Армении избирается и меняется путем свободных выборов, и, следовательно, кампания против действующих властей, конкретных лиц, является кампанией против избравшего путь демократии большинства. Власти будут избираться и проигрывать, личности будут меняться, но эти изменения не смогут стереть из учебников истории и памяти поколений «бренд ненадежности», выгравированный на России.

Директор ГНКО «Центр общественных связей и информации» Аппарата премьер-министра РА Гор Царукян