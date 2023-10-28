Не менее 30 процентов сотрудников Патрульной службы должны составлять женщины: премьер-министр

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в мероприятии по случаю начала работы подразделения Патрульной службы полиции в Вайоцдзорской области.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, премьер-министр поздравил присутствующих с началом работы Патрульной службы и пожелал успехов в этой ответственной деятельности. Никол Пашинян еще раз подчеркнул необходимость вовлечения не менее 30 процентов женщин в патрульную полицию и отметил, что необходимо вести очень активную и последовательную работу по достижению этой цели.

“Эта статистика в Вайоц Дзоре вызывает тревогу. Вайоц Дзор - единственная область, где у нас нет женщин-сотрудников Патрульной полиции. Мы поставили задачу, чтобы не менее 30 процентов сотрудников Патрульной полиции по всей стране, в каждой области были женщины. Завершился процесс обучения Патрульной службы, в ближайшее время наш учебный центр будет последовательно заниматься этой работой. И я хочу еще раз напомнить о такой возможности в нашей республике, которую должны рассматривать женщины. Срок приема заявок – до конца ноября, и я призываю наших сестер и дочерей проявить активность”, – сказал глава правительства.

Коснувшись тревожной статистики дорожно-транспортных происшествий в республике, премьер-министр отметил: “Я хочу, чтобы мы сосредоточились на этой проблеме. Очень важна нулевая терпимость к нарушениям правил дорожного движения. Тем самым вы будете спасать жизни людей, тем самым вы будете сохранять здоровье людей, тем самым вы будете помогать людям, чтобы они бережнее относились к себе и общественному имуществу. Понятно, что с одной стороны, количество автомобилей в нашей стране увеличивается, с другой – повышается качество дорог и увеличивается соблазн более быстрой езды. Также есть проблемы с безопасностью у старых автомобилей. Это нюансы, на которые мы не обращали внимания многие годы, но сейчас мы должны понимать, что наша статистика ДТП зависит от корректировки этих нюансов”.

Никол Пашинян еще раз поблагодарил тех людей, благодаря работе которых в Армении появилась патрульная полиция с современными транспортными средствами, новым имуществом, новым оружием и новыми техническими средствами. “В результате всего этого увеличиваются возможности оперативного реагирования правоохранительных органов, и мы должны продолжать этот путь. Но я должен также отметить, что это нисколько не замедляет процесс реформы полиции. Патрульная полиция является одним из столпов нашей полиции, нашей задачей на ближайшее время будет создание Полицейской гвардии, осуществление серьезных реформ в криминальной полиции, то есть она должна стать новой структурой. В целом полицейская пирамида в республике полностью меняется”, - отметил премьер-министр, добавив, что реформы в сфере были реализованы в результате многочисленных дискуссий.

Подводя итоги своей речи, Никол Пашинян еще раз поздравил всех и подчеркнул: “Основная цель этих реформ заключается в следующем: законопослушные граждане Республики Армения должны с каждым днем чувствовать себя все более защищенными, а правонарушители должны с каждым днем все более и более беспокоиться, и так до тех пор, пока они не примут принципиальное решение стать законопослушными гражданами Республики Армения.

Поздравляю всех нас!

Слава павшим героям и да здравствует Республика Армения!”