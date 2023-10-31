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Премьер-министр Армении направил поздравительное послание недавно назначенному премьер-министру Словакии

Премьер-министр Армении направил поздравительное послание недавно назначенному премьер-министру Словакии

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание недавно назначенному премьер-министру Республики Словакия Роберту Фито по случаю его вступления на пост.

Как передает «Арменпресс», в послании говорится:

«Сердечно поздравляю Вас с назначением на пост премьер-министра Словацкой Республики. 

Уверен, что Ваш богатый политический опыт на государственных должностях наилучшим образом послужит дальнейшему прогрессу Словакии.

 Надеюсь, что за время Вашего пребывания на посту дружественные отношения между Арменией и Словакией еще больше расширятся на благо наших народов. 

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а народу Словакии - мира и благополучия».


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