Президент Армении посетил открывшийся в Ехегнадзоре головной офис гражданской наблюдательной миссии ЕС
Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян посетил открывшийся в Ехегнадзоре головной офис гражданской наблюдательной миссии ЕС.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата президента, глава миссии Маркус Риттер приветствовал президента и поблагодарил его за визит.
«Армения высоко ценит деятельность гражданской наблюдательной миссии ЕС», - сказал в приветственной речи президент Хачатурян.
В сопровождении Маркуса Риттера и чрезвычайного и полномочного посла ЕС в Армении Василиса Марагоса президент осмотрел офис и ознакомился с основными направлениями деятельности наблюдательной миссии.
Маркус Риттер представил Ваагну Хачатуряну подробности и основные моменты процесса мониторинга.
1-3 ноября президент РА Ваагн Хачатурян с насыщенной программой будет в Сюникской области. Он посетит крупные общины области.
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