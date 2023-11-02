Состоялось заседание Межведомственной комиссии по координации мероприятий по обеспечению реализации CEPA
20:11, 2 Ноябрь 2023
Под председательством вице-премьера Мгера Григоряна в правительстве состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по координации мероприятий по обеспечению реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA) и документа о приоритетах партнерства Армения-ЕС
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе заседания были обсуждены предусмотренные дорожной картой CEPA мероприятия, связанные с секторами транспорта и управления отходами. Представители ответственных ведомств доложили участникам заседания о ходе реализуемых мероприятий и влиянии их реализации на качество жизни граждан.
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