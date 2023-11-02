Вице-премьер Мгер Григорян принял представителей Армянской ассамблеи Америки 

Вице-премьер Мгер Григорян принял председателя попечительского совета Армянской ассамблеи Америки Каролин Мугари, сопредседателя Энтони Барсамяна, исполнительного директора Брайана Ардуни и регионального директора Арпи Варданян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в начале встречи Мгер Григорян поблагодарил представителей Армянской ассамблеи Америки за работу, проделанную на благо народа Армении. Вице-премьер представил гостям краткосрочные и среднесрочные потребности более чем 100 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.