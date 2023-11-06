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Никол Пашинян подчеркнул важность последовательной и эффективной реализации реформ в Полиции

Никол Пашинян подчеркнул важность последовательной и эффективной реализации реформ в Полиции

В правительстве под руководством премьер-министра РА Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены дальнейшие реформы Полиции.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, были представлены проекты формирования уголовной полиции, общественной полиции и полицейской охраны и рассмотрены основные направления деятельности вышеуказанных органов, схема управления, структуры. Обсуждались также вопросы, связанные с деятельностью ГНКО, действующих при МВД.

Никол Пашинян подчеркнул последовательное и эффективное осуществление реформ полиции и поручил продолжить этот процесс в сотрудничестве с международными партнерами.

Премьер-министру также был представлен автомобиль, который будет эксплуатироваться Патрульной полицией в областях.


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