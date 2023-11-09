Премьер-министр Армении в рамках VI Парижской мирной конференции встретится с президентом Франции

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян с рабочим визитом выедет во Французскую Республику.

Как передает «Арменпресс», в Аппарате премьер-министра сообщили, что 9 ноября запланирована встреча премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Премьер-министр РА 10 ноября примет участие в VI Парижской мирной конференции.