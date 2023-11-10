Премьер-министр вместе с супругой присутствовал на официальном ужине, данном президентом Франции и его супругой
09:55, 10 Ноябрь 2023
Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян присутствовал на официальном ужине в Елисейском дворце, данном президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит Макрон в честь глав государств, правительств и международных организаций-участников VI Парижской мирной конференции.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат премьер-министра РА.
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