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В Армению прибудут 300 делегатов из около 50 стран. Началась подготовка к сессии ПА ОБСЕ

В Армению прибудут 300 делегатов из около 50 стран. Началась подготовка к сессии ПА ОБСЕ

Через несколько дней Ереван станет главной площадкой Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Как передает Арменпресс, по сообщению Национального Собрания Республики Армения, в нашу страну прибудут 300 делегатов из около 50 стран. Принимающая сторона – Национальное собрание РА.

Осенняя сессия ПА ОБСЕ, которая является одним из основных сессий Ассамблеи, пройдет 18-20 ноября. Национальное Собрание Армении еще летом подало заявку и выразило готовность принять делегатов осенней сессии Парламентской ассамблеи в Армении.


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