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Выставка «Нагорный Карабах. Армянское наследие, оказавшееся под угрозой», открытая в Париже, продлится до 15 января

Выставка «Нагорный Карабах. Армянское наследие, оказавшееся под угрозой», открытая в Париже, продлится до 15 января

30 эксклюзивных фотографий, представляющих армянское историческое и культурное наследие Нагорного Карабаха, включены в основу выставки под открытым небом под названием «Нагорный Карабах. Армянское наследие, оказавшееся под угрозой».

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Как сообщает «Арменпресс», выставка, открывшаяся 14 декабря на знаменитой площади Бастилии в Париже,  продлится до 15 января. Выставку организовали мэрия Парижа и католическая организация «L'Œuvre d'Orient». Об этом сообщает посольство РА во Франции.

На официальном открытии выставки посол Армении во Франции Асмик Толмаджян поблагодарила мэрию Парижа и католическую организацию «L'Œuvre d'Orient» за то, что они всегда рядом с Арменией и с армянским народом, и отметила, что организация выставки является очередным проявлением этой солидарности.

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Посол Армении подчеркнула, что после проведения этнической чистки населения Нагорного Карабаха, сейчас Азербайджан предпринимает шаги по ликвидации следов армянского присутствия, о чем красноречиво свидетельствуют изображенные на фотографиях церкви, памятники и монументы. В этом контексте она особо подчеркнула необходимость международных усилий в направлении популяризации и сохранения армянского исторического и культурного наследия Нагорного Карабаха.

На открытии выставки присутствовали и выступили с речью вице-мэры Парижа Арно Нгача и Карин Ролан, президент католической организации «L'Œuvre d'Orient» Жан-Ив Толо, генеральный директор той же организации, Его Преосвященство Паскаль Голниш и представитель Нагорного Карабаха во Франции Ованнес Геворкян.

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