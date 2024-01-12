В Капане начинается Международный музыкальный фестиваль
15:17, 12 Январь 2024
Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения реализует новый музыкальный проект - Международный музыкальный фестиваль в Капане, региональном центре Сюникской области.
Как передает «Арменпресс», проект организован по совместной инициативе Министерства ОНКС, мэрии Капана и известного виолончелиста Севака Аванесяна.
Международный музыкальный фестиваль в Капане начнется 13 января в 19:00 в Органном зале Капанского государственного колледжа искусств им. В. Стамболцяна.
Выступят Севак Аванесян (виолончель), Николай Мадоян (скрипка), Гари Еприкян (орган), Армен Карамян (фортепиано) и Армен Пучинян (фортепиано).
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