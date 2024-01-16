На телеканале «Mezzo» будут показаны концерты Государственного симфонического оркестра Армении

В результате сотрудничества Государственного симфонического оркестра Армении с известным французским телеканалом «Mezzo» до 1 февраля 2024 года в эфире канала будут показываться записи выступлений Государственного симфонического оркестра Армении.

«Арменпресс» об этом сообщили из пресс-службы Государственного симфонического оркестра Армении.

«Государственный симфонический оркестр Армении, верный своей миссии, представляет зарубежному зрителю творчество армянских композиторов. На концертах прозвучат произведения Арама Хачатуряна, Авета Тертеряна, Эдварда Багдасаряна, Арно Бабаджаняна, Александра Арутюняна и других композиторов», - говорится в сообщении.

Вновь будет показан документальный фильм, посвященный 120-летию Арама Хачатуряна, снятого телеканалом «Mezzo» по инициативе Культурного фонда «Арам Хачатурян» и Министерства ОНКС РА (премьера фильма на «Mezzo» была в декабре 2023 года).

Концерты и фильм можно посмотреть, следуя программе сайта:

https://www.mezzo.tv/ru/Khachaturian-12378