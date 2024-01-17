Издание «Irish Cinephile» включило анимационный фильм «Рассвет Авроры» в список лучших фильмов 2023 года

По версии издания «Irish Cinephile», освещающего новости кино и телевидения, анимационный фильм режиссера Инны Саакян «Рассвет Авроры» вошел в число 25 лучших фильмов 2023 года.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный киноцентр Армении.

«Рассвет Авроры» - анимационный, архивный документальный фильм, трогательная человеческая история, рассказывающая об армянке Аршалуйс (Аврора) Мардиганян, пережившей Геноцид, и ставшей звездой немого голливудского фильма.

Фильм был показан в нескольких странах и получил награды, 20-21 января состоятся его премьеры в Индии.

Фильм был снят при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА. Это совместный армяно-германо-литовский фильм (производственные компании: «Барс Медиа», «Gebrueder Beetz Filmproduktion», «Artbox Laisvalaikio Klubas»). Режиссер и сценарист фильма: Инна Саакян; Продюсеры: Вардан Ованнисян, Кристиан Битц, Жюсте ​​Михайлинайте. Фильм создан при научной поддержке Института «Зорян», на основе рассказа из архива устных историй Геноцида армян.