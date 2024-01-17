В Саудовской Аравии состоятся гастроли Государственного ансамбля танца Армении

Государственный ансамбль танца Армении выступит в Саудовской Аравии. В день 65-летия со дня основания ансамбль получил приглашение принять участие в фестивале «Qemam International Festival for Mountain Performance Arts», который пройдет с 18 по 28 января.

Как передает «Арменпресс», артисты под руководством главного балетмейстера Асатура Калашьяна выступят на восьми площадках этого ежегодного фестиваля, проводимого уже в третий раз.

Ансамбль выступит в Баста Аль-Кабиль, во дворце Абу Шахра в Аль-Маски, в крепости Шамсан, в исторической деревне Бин Адван, в историческом дворце Малик, в Аль-Мушейте и в крепости Абу Нуката аль-Мутахми.

Государственный ансамбль танца Армении представит местной публике армянский танец во всей его красе, распространяя армянскую культуру в Саудовской Аравии. Ожидается очень динамичная концертная программа.